Инсайдер рассказал, как Анджелина Джоли и Брэд Питт наладили отношения после развода

Анджелина Джоли и Брэд Питт

Этой осенью будет ровно четыре года, как распалась пара 45-летней Анджелины Джоли и 56-летнего Брэда Питта: в сентябре 2016-го актриса подала документы на развод. С тех пор в прессе вышло множество материалов, описывающих сложный бракоразводный процесс и борьбу звезд за опеку над шестью детьми. После всего этого в жизни экс-супругов наступил новый этап, когда на смену разногласиям пришло взаимопонимание.Им была нужна помощь в решении вопросов, связанных с опекой. Дети стали старше, поэтому вопрос расставания родителей сейчас не так остро стоит. Им потребовалось много часов семейной терапии, чтобы прийти к тому, что есть у них сейчас,— рассказал источник из окружения актеров.

Брэд Питт и Анджелина Джоли

Анджелина с детьми живет неподалеку от Брэда, поэтому дети много общаются с ним. А недавно папарацци сфотографировал и его самого на пороге дома бывшей жены.Младшие дети ходят между их домами, оставаясь с каждым из родителей. Брэд любит проводить с детьми много времени. Сейчас он выглядит гораздо частливее, чем раньше,— добавил инсайдер.

Напомним, бывшая голливудская пара воспитывает трех родных и трех приемных детей: 12-летних Нокса и Вивьен, 14-летнюю Шайло, 15-летнюю Захару, 18-летнего Мэддокса и 16-летнего Пакса.

По материалам: www.spletnik.ru