Никита Ефремов и Мария Ивакова отдыхают на Алтае

Никита Ефремов и Мария Ивакова

После месяцев самоизоляции многие граждане отправились в отпуск, который решили провести ближе к природе. 32-летний актер Никита Ефремов и 34-летняя телеведущая Мария Ивакова устремились восстанавливать силы на Алтай, где бывали и раньше. Никита признался своим фолловерам в инстаграме, что для него эта часть России — место силы. Актер приезжает сюда второй год подряд, но в этот раз поездке предшествовали трудные семейные обстоятельства: после недавно произошедшего смертельного ДТП в Москве его отец Михаил Ефремов находится под следствием.

Свое путешествие по Республике Алтай Никита и Мария начали с Телецкого озера и расположенного на его берегу Алтайского биосферного заповедника. Вода в озере всегда холодная (даже летом ее температура не поднимается выше шести градусов), а погода в тех местах переменчивая, но Никиту это не остановило — во время поднявшейся бури он окунулся в воду.

Никита Ефремов и Мария Ивакова

Никита Ефремов

Мария Ивакова

Пара с друзьями побывала в долина реки Чулышман и у водопадов. Экскурсия на вертолете позволила им увидеть красоты Алтая с высоты птичьего полета. Стоит такая звенящая тишина, что слышно, как в десяти метрах от меня, Маша записывает шепотом свои сторис,— написал Никита об окрестностях Телецкого озера.

Влюбленные, чьи отношения продолжаются второй год, подробно рассказали своим фолловерам в инстаграме о путешествии.

По материалам: www.spletnik.ru