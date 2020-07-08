Сын банкира Рубена Аганбегяна погиб после ДТП с пешеходом в Москве

Абел Аганбегян

23-летний Абел Аганбегян, сын финансиста и экс-главы банка «Открытие» Рубена Аганбегяна, скончался в больнице от травм, полученных в результате ДТП.

Авария произошла в Хамовниках, когда Абел ехал на своем мотоцикле BMW S1000 RR по шоссе. Как пишет пресса, за 28 метров до пешеходного перехода дорогу перебежал мужчина. В результате столкновения пешеход скончался до приезда скорой помощи, а Аганбегяна медики увезли в больницу с переломом основания черепа и другими травмами. Несколько часов медики боролись за его жизнь, но спаси мужчину им не удалось.

Абел Аганбегян

По материалам: www.spletnik.ru