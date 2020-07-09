Фронтмен Kasabian Том Мейган, которого выгнали из группы за нападение на невесту, принес публичные извинения

Том Мейган

39-летний бывший вокалист британской рок-группы Kasabian Том Мейган прокомментировал скандал, из-за которого был вынужден попрощаться со своим музыкальным коллективом после 23 лет творческой работы. Экс-фронтмен принес публичные извинения за нападение на свою возлюбленную Викки Эйджер. 9 апреля текущего года камеры видеонаблюдения зафиксировали это нападение, а полицию вызвал ребенок, ставший свидетелем инцидента. Приехавшие на вызов врачи обнаружили у Эйджер ушибы конечностей и красные следы на шее. В своем обращении в твиттере Том Мейган признал свою вину в случившемся.Хочу сделать заявление по поводу недавних событий и публично извиниться перед моим партнером Викки, товарищами по группе, семьей и фанатами. Я глубоко сожалею о своем недавнем поведении. Ни в коем случае не пытаюсь оправдаться: полностью виноват и несу ответственность,— написал он в соцсети.

Том Мейган

Суд приговорил Мейгана к 200 часам общественных работ, а также обязал оплатить медицинские счета и судебные расходы. Вдобавок Тома обязали пройти курс реабилитации. Во время нападения на невесту, как сообщают СМИ, Том Мейган был нетрезв. В тексте своего публичного извинения экс-солист Kasabian признался, что много лет боролся с алкогольной зависимостью.

Я терял контроль над собой, стал психически неустойчив, был на грани срыва. Семья и друзья поддерживают меня в стремлении вести трезвый образ жизни,— добавил Том.

О своих отношениях с Викки Эйджер он тоже упомянул, выразив надежду на их продолжение.Я и Викки все еще очень любим друг друга и с нетерпением ждем возможности восстановить совместную жизнь,— признался Мейган.

6 июля группа Kasabian объявила о том, что Том Мейган покинул коллектив, в котором пел со дня его основания. В официальном заявлении говорилось о расставании по взаимному согласию и личных проблемах Тома, которые серьезно повлияли на его поведение. После судебного слушания, во время которого рассматривалось нападение Мейгана на его невесту, музыканты Kasabian опубликовали еще одно заявление в соцсети.Никто в группе не хотел такого развития событий. Мы работали вместе 23 года и планировали продолжать заниматься совместным творчеством. Однако другого выхода не было, кроме как попросить Тома покинуть группу. Мы не можем оправдать его. Узнав об обвинениях, выдвинутых против него, группа приняла решением, что больше не может работать с ним. Нам пришлось скрыть эту новость до решения суда,— прокомментировали перемены в составе группы музыканты.

Группа Kasabian

По материалам: www.spletnik.ru