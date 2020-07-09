Наркотики, виски, секс с Джеймсом Франком и «звериный вой»: новые подробности судебного процесса Джонни Деппа и Эмбер Херд

Эмбер Херд и Джонни Депп

Два дня назад в Лондоне начался судебный процесс по делу о клевете, в которой 57-летний Джонни Депп обвиняет свою 34-летнюю бывшую жену Эмбер Херд, а также издание The Sun, опубликовавшее статью, в которой актер описывался как «избивающий жену» человек. Уже сейчас ясно, что это дело скучным не будет: буквально каждый час появляются все новые скандальные подробности отношений экс-супругов (от фекалий в супружеской постели до отрезанного пальца Деппа).

На второй день в суде рассматривали инцидент, произошедший между супругами на борту самолета, выполнявшего рейс из Бостона в Лос-Анджелес в мае 2014 года. Тогда Депп, будучи в состоянии сильного алкогольного и наркотического опьянения, якобы напал на свою жену, обвинив ее в том, что она изменила ему с Джеймсом Франком, а затем отключился в туалете самолета.

Депп отрицал то, что кричал, что Херд нравилось «трахаться на съемочной площадке», а также тот факт, что отпускал пошлые комментарии о ее интимных местах и допрашивал ее о том, был ли у нее секс с Франко.

Это ее фантазии,

— сказал актер.

Однако в суде была представлена аудиозапись, на которой актер буквально выл, словно дикое животное. В свою очередь, Джонни заявил, что выпивал он до полета, а его поведение было совсем не таким, в котором его обвиняют.

Я рисовал эскизы в своем блокноте,

— заявил он.

После этого адвокат The Sun, мисс Саша Уэсс, зачитала сообщение, которое Депп отправил своему другу Полу Беттани 30 мая 2014 года.

Пил всю ночь, пока не забрал Эмбер, чтобы улететь в Лос-Анджелес в прошлое воскресенье. Это мерзко, приятель. Несколько дней ничего не ел. Употреблял порошок. Выпил полбутылки виски, тысячи «ред буллов» с водкой, таблетки, две бутылки шампанского в самолете,

— прочитала она.

Депп утверждал, что он беспокоился о Франко, потому что его супруга описала актера как «жуткого и приставучего», когда она снималась с ним в комедии «Ананасовый экспресс: Сижу, курю».

Она рассказала мне много плохого о Джеймсе Франко, что он пытался поцеловать ее и делал сексуальные намеки. Она сказала, что он был подонком и маньяком или что-то в этом роде. Я подозревал, что у мисс Херд был роман с мистером Франко, и это подтвердилось,

— заявил Джонни.

Депп настойчиво отрицал, что вел себя агрессивно по отношению к жене и прилюдно оскорблял ее в самолете.

При таких обстоятельствах я бы этого не сделал. Есть вероятность, что нечто подобное может сорваться с моих уст в зависимости от того, что она сказала бы до этого, но я не впадал в ярость во время полета,

— сказал он.

Сегодня в суде также был продемонстрирован снимок, на котором Депп лежит без сознания на полу, а также фото, сделанное Эмбер Херд, на котором запечатлены виски, порошок, напоминающий кокаин, и коробка с таблетками с надписью «собственность ДД» в их доме в Лос-Анджелесе.

В суде актер не отрицал, что в его коробке был кокаин и он его употреблял, а также заявил, что Эмбер сама часто делила его на дозировки и принимала сама. По его словам, Херд часто ревновала его и думала, что он ей изменяет, когда он, к примеру, решал остаться на ночь в гостинице.

При этом дочь Деппа Лили-Роуз считала, что Херд оказывала на него хорошее влияние и помогала ему бороться с пьянством.

Да, тогда она так думала,

— подтвердил он это в суде.

Что касается его сообщений Полу Беттани, в которых он писал о том, что сожжет жену, а потом изнасилует ее труп, чтобы убедиться, чтобы она мертва, или же утопит, чтобы убедиться, что она не ведьма, Депп ответил, что его чувство юмора немного своеобразно.

Продолжаем следить за этим громким судебным процессом.

По материалам: www.spletnik.ru