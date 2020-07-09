Помощник адвоката Пелагеи рассказал о сокрытии Иваном Телегиным семейного имущества и присвоении денег

Иван Телегин и Пелагея

Продолжается бракоразводный процесс 33-летней Пелагеи и 28-летнего Ивана Телегина, объявивших о расставании в конце прошлого года. У бывшей пары возникли финансовые споры, которые и будут рассмотрены судом. Полгода назад Иван и Пелагея не собирались делить имущество, но Телегин, как сообщил прессе адвокат певицы, самоустранился из жизни трехлетней дочери Таисии, в том числе перестал помогать ребенку материально. А теперь, как сообщает издание Starhit, подал иск на раздел имущества.

Пелагея и Иван Телегин

Юристы Пелагеи, комментируя предстоящее судебное разбирательство, заявили, что большая часть семейного имущества была умышленно сокрыта Телегиным от раздела.

Во время брака у семьи появилась квартира стоимостью 30 миллионов рублей, оформленная на Телегина. Она располагалась в престижном районе в центре Москвы. Иван ее выгодно продал, и Пелагея предлагала эти деньги направить на погашение ипотеки за дом. Но муж решил иначе. Средства исчезли, — рассказал помощник адвоката Телегина.

Иван Телегин и Пелагея с дочерью

Чтобы установить истину, Пелагея подала встречный иск на раздел имущества. Иван, по словам ее адвокатов, настаивает на закрытости судебного процесса, с чем его бывшая избранница тоже не согласна.Мы будем возражать против раздела квартиры, подаренной мамой Пелагеи. Закрыть процесс предложил Иван, Пелагее нечего скрывать. Она не претендовала ни на что и подала только на развод и алименты. Потому что Телегин не торопился разводиться и не помогал дочери. Если бы он не подал иск на раздел имущества, все бы быстро закончилось,— добавил юрист Пелагеи.

По материалам: www.spletnik.ru