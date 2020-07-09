Шарлиз Терон с детьми в Лос-Анджелесе: новые фото

Шарлиз Терон с детьми: Джексоном и Огаст

На днях папарацци вновь подловили 44-летнюю Шарлиз Терон вместе с детьми: восьмилетним Джексоном и пятилетней Огаст. После продолжительной самоизоляции звезда все чаще стала появляться на публике, при этом она строго соблюдает меры безопасности и учит этому своих детей.

Актрису засняли около кафе здорового питания в Лос-Анджелесе Earth bar, откуда она вышла со стаканчиком в руках.

Редкий случай, когда звездное семейство было одето в одном стиле и одной цветовой гамме. Старший ребенок Шарлиз, Джексон, при этом выбрал свитшот с говорящей надписью «Женщина» — звезда называет Джексона дочерью, так как он сам в три года заявил, что он девочка. Терон своих детей во всем поддерживает и позволяет им самовыражаться через одежду.

Саму звезду ее поклонники наконец скоро могут лицезреть и на экране — на завтра запланирована премьера фильма «Бессмертная гвардия», в которой Терон снялась в главной роли. А вот ожидавших увидеть ее в приквеле фильма «Безумный Макс: Дорога ярости» зрителей ждет разочарование — в картине звезда не появится, так как режиссер фильма Джордж Миллер решил пригласить на эту роль более молодую актрису.

По материалам: www.spletnik.ru