В сети обсуждают интерьеры спален Меган Маркл в ее домах до замужества

Меган Маркл

38-летняя Меган Маркл и 35-летний принц Гарри оберегают свой дом — не показывают его в соцсетях и прессе, но так было не всегда, по крайней мере в жизни Меган. До свадьбы с британским принцем она вела инстаграм и личный блог, где нередко делилась фотографиями своих интерьеров. Больше снимков появилось в сети после того, как она покинула эти дома.

До знакомства с Гарри и кардинальных перемен Меган жила в Торонто и Лос-Анджелесе. Судя по снимкам ее спален в тех домах, она очень любит белый цвет в дизайне, металлические детали интерьера и картины на стенах. Спальню Маркл украшали зеркала и ряд деталей, создающих уют: свечи, цветы в вазах, книги, журналы и деревянная мебель.

Меган Маркл Всегда покупай себе цветы и особенно – пионы, — подписала она одну из фотографий в соцсети.

Над кроватью Меган висела акварельная картина нью-йоркского художника и иллюстратора Инсли Фарисса.

До брака с принцем Гарри Маркл была замужем за Тревором Энгельсоном, с которым прожила в Лос-Анджелесе два года. После того как их семейный дом был выставлен на продажу, в сети появились фотографии. Сочетание белых стен и деревянного пола, природные материалы в интерьере и зеркала бросались в глаза и на них.

Меган Маркл и принц Гарри

По материалам: www.spletnik.ru