«Будь всегда счастлива»: Влад Соколовский поздравил свою новую возлюбленную с 21-летием

Влад Соколовский и Ангелина Суркова

Бывший супруг Риты Дакоты, 28-летний Влад Соколовский, в начале июля подтвердил слухи о новом романе. Певец стал героем YouTube-шоу «Алена, блин!» и признался, что действительно встречается с моделью, певицей и участницей кастинга в группу Serebro Ангелиной Сурковой. На днях возлюбленной Влада исполнился 21 год.

В честь праздника Соколовский опубликовал в инстаграме совместные фотографии.Будь всегда счастлива, а я постараюсь этому всячески способствовать, — поздравил Влад свою возлюбленную на странице в соцсетях.

Девушка также опубликовала в микроблоге трогательные совместные снимки.

Останься здесь и на плече повисни, на миг вдвоем посередине жизни,

— написала она.

Пара отметила праздник в Подмосковье, на берегу Клязьмы в баре OpenAir, который принадлежит Сергею Жукову.

Влад и Ангелина встречаются с осени прошлого года. Самоизоляцию они провели вместе, и оба переболели коронавирусом. За это время пара несколько раз успела разойтись, но в итоге им удалось уладить все разногласия.

Влад вместе с бывшей женой Ритой Дакотой воспитывает дочь Мию. Вскоре после рождения ребенка Влад и Рита разошлись. Причиной этому послужили, по словам певицы, бесконечные измены мужа. Развод стал очень болезненным для Риты, она долгое время работала с психологом, чтобы преодолеть расставание. Сейчас она счастлива в отношениях с музыкантом Федором Белогаем и планирует усыновить ребенка.

По материалам: www.spletnik.ru