«Будь всегда счастлива»: Влад Соколовский поздравил свою новую возлюбленную с 21-летием
Влад Соколовский и Ангелина Суркова
Бывший супруг Риты Дакоты, 28-летний Влад Соколовский, в начале июля подтвердил слухи о новом романе. Певец стал героем YouTube-шоу «Алена, блин!» и признался, что действительно встречается с моделью, певицей и участницей кастинга в группу Serebro Ангелиной Сурковой. На днях возлюбленной Влада исполнился 21 год.
В честь праздника Соколовский опубликовал в инстаграме совместные фотографии.Будь всегда счастлива, а я постараюсь этому всячески способствовать, — поздравил Влад свою возлюбленную на странице в соцсетях.
Девушка также опубликовала в микроблоге трогательные совместные снимки.
Останься здесь и на плече повисни, на миг вдвоем посередине жизни,
— написала она.
Пара отметила праздник в Подмосковье, на берегу Клязьмы в баре OpenAir, который принадлежит Сергею Жукову.
Влад и Ангелина встречаются с осени прошлого года. Самоизоляцию они провели вместе, и оба переболели коронавирусом. За это время пара несколько раз успела разойтись, но в итоге им удалось уладить все разногласия.
Влад вместе с бывшей женой Ритой Дакотой воспитывает дочь Мию. Вскоре после рождения ребенка Влад и Рита разошлись. Причиной этому послужили, по словам певицы, бесконечные измены мужа. Развод стал очень болезненным для Риты, она долгое время работала с психологом, чтобы преодолеть расставание. Сейчас она счастлива в отношениях с музыкантом Федором Белогаем и планирует усыновить ребенка.
По материалам: www.spletnik.ru