Дмитрий Медведев рассказал о 25-летнем сыне в редком интервью: «Он взрослый человек уже»

Дмитрий Медведев/Илья Медведев

Если президент России Владимир Путин продолжает тщательно скрывать информацию о своих взрослых дочерях, то его предшественник, а ныне заместитель председателя Совета Безопасности страны Дмитрий Медведев редко, но все же рассказывает журналистам о своем сыне. Накануне он поговорил с изданием «Комсомольская правда» и в этой беседе поведал о том, как живет и чем занимается его 25-летний сын Илья.

Он взрослый человек уже, ему 25 лет исполняется. Он пытается заниматься частными бизнес-проектами, в том числе в сфере цифровой экономики. Ну такими вещами, которые сейчас очень популярны у молодежи. Причем занимается этим сам и занимается с удовольствием. Особых успехов пока я у него не видел, но, надеюсь, что все еще впереди. Ну, а личные моменты его жизни я бы, конечно, не хотел комментировать,

— рассказал политик.

Дмитрий Медведев с сыном Ильей

Напомним, что осенью прошлого года в прессе активно ходили слухи о романе Ильи Медведева с 25-летней студенткой Института стран Азии и Африки МГУ Яной Григорян. Поговаривали, что молодые люди впервые были замечены вместе в на фестивале «Новая волна — 2018» в Сочи: якобы Илья взял возлюбленную с собой, чтобы там познакомить с мамой. Ходили разговоры даже о скорой свадьбе Ильи и Яны — такой вывод интернет-пользователи сделали из-за того, что девушка была подписана на паблик «Идеи для стильной свадьбы» во «ВКонтакте». Никаких подтверждений этим слухам пока так и не нашлось.

Илья Медведев и Яна Григорян

Сам Илья, согласно информации журналистов, уже несколько лет не живет в России. После окончания Международно-правового факультета МГИМО, где сын политика обучался на бюджетной основе, он якобы переехал жить в Америку, где пробует развивать свой бизнес.

Не хотел бы работать в крупной госкорпорации. Мне интересно заниматься тем, что интереснее для молодых. Я уже поработал в обычной юридической фирме помощником юриста. Это была обязательная практика бакалавриата, а потом мне стало интересно,

— рассказывал Илья в одном из интервью.

Илья Медведев

По материалам: www.spletnik.ru