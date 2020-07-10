Пирожные, воспоминания и редкие кадры: Виктория и Дэвид Бекхэм поздравляют дочь Харпер с днем рождения

Харпер и Виктория Бекхэм

Большая семья 46-летней Виктории и 45-летнего Дэвида Бекхэма поздравляет своего младшего члена с днем рождения — Харпер Севен Бекхэм исполнилось девять лет! Старшие братья и родители поздравили ее в соцсети, где поделились семейными снимками и вспомнили, как Харпер росла. С днем рождения, самая особенная маленькая девочка. Папа так сильно любит тебя. Наша песня, под которую мы всегда танцуем с самого первого дня, — написал у себя в инстаграме Дэвид Бекхэм, опубликовав видеоролик.

Видео из инстаграма Дэвида Бекхэма

Харпер Бекхэм

Харпер и Виктория Бекхэм

Виктория показала своим фолловерам приготовления к домашнему празднику: торт, пирожные, воздушные шары с фотографиями Харпер… Ромео Бекхэм надел футболку с портретом сестры.

Несколько дней назад, 4 июля, в семье Бекхэм был еще один повод собраться за праздничным столом — 21-я годовщина свадьбы Дэвида и Виктории.

Ромео Бекхэм

Ромео и Харпер Бекхэм

Бруклин и Харпер Бекхэм

Круз и Харпер Бекхэм

Круз, Бруклин, Ромео и Харпер Бекхэм

Фото из инстаграма Виктории Бекхэм

Видео из инстаграма Виктории Бекхэм

По материалам: www.spletnik.ru