Пирожные, воспоминания и редкие кадры: Виктория и Дэвид Бекхэм поздравляют дочь Харпер с днем рождения

Культура
Игорь Кнышевский0
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Пирожные, воспоминания и редкие кадры: Виктория и Дэвид Бекхэм поздравляют дочь Харпер с днем рождения

Харпер и Виктория Бекхэм

Большая семья 46-летней Виктории и 45-летнего Дэвида Бекхэма поздравляет своего младшего члена с днем рождения — Харпер Севен Бекхэм исполнилось девять лет! Старшие братья и родители поздравили ее в соцсети, где поделились семейными снимками и вспомнили, как Харпер росла. С днем рождения, самая особенная маленькая девочка. Папа так сильно любит тебя. Наша песня, под которую мы всегда танцуем с самого первого дня, — написал у себя в инстаграме Дэвид Бекхэм, опубликовав видеоролик.

 

Видео из инстаграма Дэвида Бекхэма

Пирожные, воспоминания и редкие кадры: Виктория и Дэвид Бекхэм поздравляют дочь Харпер с днем рожденияХарпер Бекхэм

Пирожные, воспоминания и редкие кадры: Виктория и Дэвид Бекхэм поздравляют дочь Харпер с днем рожденияХарпер и Виктория Бекхэм

Виктория показала своим фолловерам приготовления к домашнему празднику: торт, пирожные, воздушные шары с фотографиями Харпер… Ромео Бекхэм надел футболку с портретом сестры.

Несколько дней назад, 4 июля, в семье Бекхэм был еще один повод собраться за праздничным столом — 21-я годовщина свадьбы Дэвида и Виктории.

Пирожные, воспоминания и редкие кадры: Виктория и Дэвид Бекхэм поздравляют дочь Харпер с днем рожденияРомео Бекхэм

Пирожные, воспоминания и редкие кадры: Виктория и Дэвид Бекхэм поздравляют дочь Харпер с днем рожденияРомео и Харпер Бекхэм

Пирожные, воспоминания и редкие кадры: Виктория и Дэвид Бекхэм поздравляют дочь Харпер с днем рожденияБруклин и Харпер Бекхэм

Пирожные, воспоминания и редкие кадры: Виктория и Дэвид Бекхэм поздравляют дочь Харпер с днем рождения

Пирожные, воспоминания и редкие кадры: Виктория и Дэвид Бекхэм поздравляют дочь Харпер с днем рожденияКруз и Харпер Бекхэм

Пирожные, воспоминания и редкие кадры: Виктория и Дэвид Бекхэм поздравляют дочь Харпер с днем рожденияКруз, Бруклин, Ромео и Харпер Бекхэм

Пирожные, воспоминания и редкие кадры: Виктория и Дэвид Бекхэм поздравляют дочь Харпер с днем рожденияФото из инстаграма Виктории Бекхэм

Пирожные, воспоминания и редкие кадры: Виктория и Дэвид Бекхэм поздравляют дочь Харпер с днем рождения

Пирожные, воспоминания и редкие кадры: Виктория и Дэвид Бекхэм поздравляют дочь Харпер с днем рождения

 

Видео из инстаграма Виктории Бекхэм

По материалам: www.spletnik.ru


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