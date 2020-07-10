Пирожные, воспоминания и редкие кадры: Виктория и Дэвид Бекхэм поздравляют дочь Харпер с днем рождения
Харпер и Виктория Бекхэм
Большая семья 46-летней Виктории и 45-летнего Дэвида Бекхэма поздравляет своего младшего члена с днем рождения — Харпер Севен Бекхэм исполнилось девять лет! Старшие братья и родители поздравили ее в соцсети, где поделились семейными снимками и вспомнили, как Харпер росла. С днем рождения, самая особенная маленькая девочка. Папа так сильно любит тебя. Наша песня, под которую мы всегда танцуем с самого первого дня, — написал у себя в инстаграме Дэвид Бекхэм, опубликовав видеоролик.
Видео из инстаграма Дэвида Бекхэма
Харпер Бекхэм
Харпер и Виктория Бекхэм
Виктория показала своим фолловерам приготовления к домашнему празднику: торт, пирожные, воздушные шары с фотографиями Харпер… Ромео Бекхэм надел футболку с портретом сестры.
Несколько дней назад, 4 июля, в семье Бекхэм был еще один повод собраться за праздничным столом — 21-я годовщина свадьбы Дэвида и Виктории.
Ромео Бекхэм
Ромео и Харпер Бекхэм
Бруклин и Харпер Бекхэм
Круз и Харпер Бекхэм
Круз, Бруклин, Ромео и Харпер Бекхэм
Фото из инстаграма Виктории Бекхэм
Видео из инстаграма Виктории Бекхэм
По материалам: www.spletnik.ru