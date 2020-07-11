Чак Норрис поздравил Владимира Соловьева с попаданием в Книгу рекордов Гиннесса: «Увидимся на ринге, каратэ-пацан»

Чак Норрис/Владимир Соловьев

Сервис Сameo, позволяющий обратиться к знаменитостям с предложением за небольшое вознаграждение записать видеообращение, набирает популярность. Об одном из таких видео рассказал ведущий Fake News Алексей Коростелев — о поздравлении, записанном 80-летним американским актером Чаком Норрисом для 56-летнего российского телеведущего Владимира Соловьева.

Год назад Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса, побив мировой рекорд по самому длительному пребыванию в эфире в течение одной недели. По словам Коростелева, Норрис поздравил Соловьева за 300 долларов.Привет, Владимир! Хочу напомнить тебе, что нужно следовать своему пути, не забрасывать свой блог, не бросать тренировки. Еще хочу поздравить тебя с попаданием в Книгу рекордов Гиннесса. Увидимся на боксерском ринге, каратэ-пацан,— сказал Чак.

Чак Норрис

Владимир Соловьев

Видео из инстаграма Алексея Коростелева

По материалам: www.spletnik.ru