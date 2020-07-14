Том Хиддлстон съехался со своей возлюбленной Зави Эштон: «Они наслаждаются спокойствием»

Чарли Кокс, Зави Эштон и Том Хиддлстон

Слухи о романе 39-летнего Тома Хиддстона и его 35-летней коллеги по спектаклю «Предательство» Зави Эштон ходят еще с начала прошлого года. Все это время актер продолжает держать их отношения с новой возлюбленной в секрете, а поклонники узнают о его подробностях исключительно из уст инсайдеров.

Вот и на днях анонимный источник рассказал в беседе с The Sun, что Том и его возлюбленная недавно начали жить вместе. По его словам, теперь звездная пара вместе живет в Атланте, куда Хиддлстон переехал еще в начале года для съемок в новом мини-сериале «Локи» производства Marvel. Однако из-за пандемии коронавируса Том был вынужден провести там весь свой карантин, а теперь планирует остаться в Атланте до конца года. Как выяснилось, Тому не было скучно на карантине, ведь как раз в этот период к нему переехала его любимая девушка.

Том Хиддлстон и Зави Эштон

Они идеально друг другу подходят и наслаждаются спокойной жизнью вдали от мира гламура и шоу-бизнеса. Как правило, их жизнь очень насыщена. Именно поэтому они решили съехаться в отсутствии работы, чтобы наконец полноценно провести время вместе,

— рассказал инсайдер об отношениях Тома и Зави.

Чарли Кокс, Зави Эштон и Том Хиддлстон

Первые слухи о романе Хиддлстона и Эштон появились еще в феврале 2019 года. Однако тогда Том сделал все, чтобы пресса ничего не узнала о его новых отношениях, — держать все в тайне актер решил после неудачного опыта прошлых отношений с Тейлор Свифт, которые активно обсуждались в СМИ.

Том действительно очень сильно влюблен в Зави. На самом деле они вместе уже больше полугода. Но после отношений с Тейлор Свифт он параноидально относится к своей личной жизни и пошел на многое, чтобы сохранить их роман с Зави в тайне, — рассказывал инсайдер The Sun еще осенью прошлого года.

Напомним, что Том Хиддлстон встречался с Тейлор Свифт в 2016 году, а до этого был вместе с о своей коллегой Сюзанной Филдинг, но расстался с ней еще в 2011 году. О личной жизни Зави Эштон до романа с Томом прессе ничего неизвестно.

По материалам: www.spletnik.ru