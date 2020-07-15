Эван Шпигель рассказал о первом свидании с Мирандой Керр и признался, что Орландо Блум — «желанный гость» в их доме

Эван Шпигель и Миранда Керр

30-летний генеральный директор Snapchat Эван Шпигель до свадьбы с 37-летней австралийской моделью Мирандой Керр сторонился светской жизни и глянцевых обложек. Пара и сейчас игнорирует вечеринки и ковровые дорожки, но иногда все-таки появляется в объективах звездных хроникеров. Журнал WSJ. взял интервью у предпринимателя, запечатлев его и жену в домашней обстановке.

В браке с Эваном Миранда родила двоих сыновей, двухлетнего Харта и девятимесячного Майлза, а также воспитывает девятилетнего Флинна от предыдущего брака с актером Орландо Блумом. В беседе с WSJ. Эван признался, что его родители тоже развелись, поэтому он с пониманием относится ко всем попытками Миранды и Орландо вместе воспитывать Флинна.

Эван Шпигель и Миранда Керр

Мои наблюдения за Мирандой и Орландо отличаются от того, что я видел в детстве. Я ни в коем случае не пытаюсь заменить Флинну отца — чувствую себя частью его команды. Орландо — желанный гость. Мне нравится это в Миранде. Добро пожаловать всем. Это ее австралийский метод,— сказал Эван.

Шпигель признался, что сразу понял, насколько важен Флинн для нее, поэтому на первом свидании подарил Миранде пряничный домик с ее именем и именем Флинна на угощении. В 2017 году Керр вышла замуж за Шпигеля, для которого их брак стал первым.

Миранда Керр

Эван Шпигель

По материалам: www.spletnik.ru