Мама Бритни Спирс подала в суд прошение распоряжаться многомиллионным состоянием дочери

Бритни Спирс с мамой Линн

Линн Спирс хочет контролировать финансы своей дочери Бритни Спирс. Судя по документам, полученным изданием ET, 65-летняя мать поп-звезды подала запрос в окружной суд Лос-Анджелеса, чтобы получать специальные уведомления по всем вопросам, связанным с ее фондом Revocable Trust SJB.

Певица подала заявку на открытие фонда SJB в 2004 году, чтобы защитить свои многомиллионные активы и передать часть средств двум своим сыновьям в будущем. Он также был создан для того, чтобы «распоряжаться ее материальными финансовыми активами в течение жизни и обеспечивать распределение этих активов после ее смерти».

Бритни Спирс с мамой и папой (архиный кадр)

В мае 2019 года Линн также подала документы в суд, ее посвятили в детали опекунства, которое уже несколько лет осуществляет отец звезды Джеймс Спирс, и попросила созвать экстренное заседание суда, чтобы она смогла получить информацию по плану лечения своей дочери.

Мать Бритни всегда хотела принимать участие в судьбе Бритни. Ее мама в разные годы пыталась что-то сказать,

— сказал источник ET.

На днях бывший фотограф Спирс Эндрю Гэллери опубликовал личное письмо певицы, которое она написала в 2009 году. По словам Гэллери, он решил обнародовать письмо на фоне слухов, что отец Бритни Джейми Спирс, который исполняет обязанности ее опекуна, контролирует каждый ее шаг. Так, Джейми не позволяет своей 38-летней дочери выйти замуж за ее 26-летнего возлюбленного Сэма Асгари и родить от него ребенка.

Эндрю Гэллери

В письме утверждается, что Спирс обманом стал ее опекуном, именно он вынудил звезду расторгнуть брак с Кевином Федерлайном и передать ему права опеки над детьми: Шоном Престоном и Джейденом Джеймсом.

Ее обманули и подставили. У нее забрали детей, и Бритни вышла из-под контроля, что в подобных обстоятельствах произошло бы с любой матерью,

— говорится в письме.

Отец распоряжается бизнесом и состоянием Спирс (а оно оценивается в 200 миллионов долларов), кроме того, певица не может самостоятельно подписывать документы и совершать крупные покупки.

По материалам: www.spletnik.ru