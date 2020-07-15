Поклонники подозревают, что Натали Портман ждет третьего ребенка

Натали Портман и Бенджамин Мильпье

В сети обсуждают новые фотографии Натали Портман с семейной прогулки с мужем Бенджамином Мильпье. Поклонники рассмотрели на снимках округлившийся живот актрисы и теперь подозревают, что Натали снова беременна.

Сама актриса и ее представители пока не комментиривали слухи. Напомним, у Натали есть двое детей: сын Алеф, который родился в 2011 году и дочь Амалия, которая родилась в 2017 году.

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Новостью поделился блогер ellaella23.

По материалам: www.spletnik.ru