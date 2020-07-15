Среди кандидатов на премию журнала GQ «Человек года» появилась заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова

Анастасия Ракова

Журнал GQ дал старт выбору кандидатов для голосования за звание «Человек года — 2020» — с сегодняшнего дня и до начала осени на сайте российской версии издания читатели могут предлагать своих претендентов на награду в десяти номинациях.

Устраивать традиционную летнюю коктейльную вечеринку по случаю старта голосования редакция не стала, а вместо этого провела онлайн-встречу с участием Ивана Урганта, Елены Летучей, Павла Деревянко, Константина Ремчукова, Марии Миногаровой и других гостей, которые уже предложили своих кандидатов.

Фото из инстаграма GQ

Как сообщает Евгения Милова в своем телеграм-канале «Московская сторожевая», главный редактор «Независимой газеты» Константин Ремчуков, возглавлявший в 2018 году предвыборный штаб Сергея Собянина на выборах мэра Москвы, в качестве номинанта на звание «Продюсер года» выдвинул 44-летнюю Анастасию Ракову. Ракова занимает пост заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития, и, вероятно, ее работа по организации жизни москвичей в условиях самоизоляции и многочисленных ограничений во время пандемии коронавируса вдохновила Ремчукова.

Сергей Собянин и Анастасия Ракова

Анастасия Ракова

Отбор кандидатов на премию «Человек года — 2020» продлится до сентября, а голосовать за персон, попавших в шортлист, читатели будут с сентября по ноябрь. Церемония вручения наград победителям состоится в декабре.

По материалам: www.spletnik.ru