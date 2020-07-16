Жена Джейми Оливера рассказала о пятом выкидыше: «Он был довольно опасным»

Джулс и Джейми Оливер

45-летний британский повар Джейми Оливер и его 46-летняя жена Джулс воспитывают пятерых детей, 18-летнюю Поппи, 17-летнюю Дэйзи, 11-летнюю Петал, 9-летнего Бадди и трехлетнего Ривера, и мечтают о шестом ребенке. О планах расширить семью и неудачных попытках на этом пути Джулс рассказала в недавнем подкасте Made By Mammas, признавшись, что три недели назад прервалась ее беременность на раннем сроке.Я действительно хочу (родить шестого ребенка. — Прим.ред.), но три мои попытки привели к выкидышам, последний из которых случился всего три недели назад. Так что теперь даже и не знаю. Мое желание родить шестого ребенка сохранилось, но об этом нужно хорошо подумать, оценить возможности своего организма, ведь мне почти 46 лет. Сомнения есть. Джейми вроде бы готов к шестому ребенку, но у меня не так много времени — может быть уже через год мы будем вынуждены отказаться от этих планов. Сейчас я очень счастлива. В данный момент моя жизнь полна,— сказала Джулс.

Джулс и Джейми Оливер

Говоря о неудачных попытках выносить ребенка, она призналась, что всего их было пять — выкидыши случились на раннем сроке. Пятый, по словам Джулс, был опасен для ее здоровья.

У меня был довольно опасный выкидыш, поэтому моя семья беспокоится за меня и не полностью поддерживает мои попытки родить шестого ребенка. Я понимаю своих родных, поэтому не сказала маме во время самоизоляции о пятом выкидыше. Она узнала позже,— добавила Джулс.

Джулс и Джейми Оливер с детьми

По материалам: www.spletnik.ru