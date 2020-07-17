Инсайдер о состоянии Мэри-Кейт Олсен во время развода с Оливье Саркози: «Она хорошо справляется»

Мэри-Кейт Олсен

После громкой новости о начавшемся разводе 34-летняя актриса и дизайнер Мэри-Кейт Олсен пропала с радаров прессы, у которой закончились поводы для обсуждения расставания знаменитости с 51-летним Оливье Саркози после пяти лет брака. По сведениям инсайдеров, Мэри-Кейт с головой ушла в работу, которая помогает ей пережить трудное время. На пару с сестрой-близнецом Эшли она занимается развитием бренда одежды The Row. Она хорошо справляется. Работа отвлекает ее… Мэри-Кейт никогда не любила бездельничать. И дело тут не в стремлении заработать больше денег, а в личном удовлетворении, — рассказал прессе источник из окружения Олсен.

Эшли и Мэри-Кейт Олсен

Мэри-Кейт Олсен и Оливье Саркози

Вместе с сестрой Эшли и друзьями Мэри-Кейт уехала за город сразу после появления в СМИ первых новостей о ее разводе с Оливье Саркози. Напомним, дизайнер потребовала через суд ускорения развода, так как муж звезды якобы расторг договор аренды их квартиры в Нью-Йорке без ее согласия и вынуждал ее спешно покинуть их дом.

Что касается деталей развода, то инсайдеры уверяют, что у Олсен и Саркози подписан «железный брачный контракт», так что деловые и финансовые интересы каждого из них не пострадают. Состояние Мэри-Кейт Олсен насчитывает примерно 500 миллионов долларов.

По материалам: www.spletnik.ru