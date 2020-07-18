Татьяна Лазарева вспомнила о своем браке в 25 лет: «Это была чудовищная ошибка»

Татьяна Лазарева

В прошедшую пятницу 53-летняя Татьяна Лазарева нарушила собственное правило не поздравлять детей с днем рождения в соцсетях и посвятила пост в инстаграме сыну Степану, которому в тот день исполнилось 25 лет. Когда ему было три года, Татьяна вышла замуж за Михаила Шаца — свадьба телеведущих состоялась в день рождения Степана — 17 июля.25 — это какая-то веха для меня. Я серьезно считаю, что именно с этого возраста по-настоящему начинается взросление. До этого ты как будто бы присматриваешься к этому миру, разбираешься, вглядываешься: ну что тут у вас происходит, как все устроено? И разобравшись (как в этом возрасте кажется)) начинаешь уже более осмысленно двигаться вперед. Ну как, осмысленно… я вот, например, в 25 зачем-то вышла замуж. И это была чудовищная ошибка, но, к счастью, поправимая) Поправила я ее спустя десять лет. Кстати, ровно в день рождения Степана мы с Михаилом расписались, так что сегодня еще и 22 года нашему браку (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.),— сообщила своим фолловерам Татьяна.

Татьяна Лазарева

Первый брак Лазаревой продлился около месяца — ее мужем стал Александр Другов. Степан появился на свет через четыре года после их развода и от другого мужчины — об отце мальчика мало известно. Растил Степана вместе с Татьяной Михаил Шац, в браке с которым Лазарева родила двоих дочерей, Софью и Антонину. 25 лет назад из меня вынули и положили мне на грудь маленький, еле живой, полузадушенный комок, и я тогда вдруг поняла, что это часть меня. Столько всего было с тобой и со мной за эти 25 лет, и нет такого дня, чтобы я о тебе не думала. Ты останешься моей частью до моего последнего вдоха. И как же ты красиво меняешься и растешь, мой любимый малыш. Будь счастлив,— пожелала Лазарева сыну.

Степан Лазарев

Кадры из инстаграма Татьяны Лазаревой

По материалам: www.spletnik.ru