Алекс Родригес поделился новым семейным кадром с Дженнифер Лопес и их детьми

Алекс Родригес и Дженнифер Лопес с детьми

В ближайшее время 44-летний Алекс Родригес готовится вернуться на работу впервые после начала пандемии коронавируса. Пока же бейсболист весело проводит последние дни на самоизоляции вместе со своей 50-летней невестой Дженнифер Лопес и их детьми от предыдущих отношений — двойняшками певицы Максом и Эммой и дочерьми бейсболиста Наташей и Эллой.

Несколько часов назад Родригес опубликовал в своем инстаграме новое семейное фото, сделанное на прошедших выходных. На нем Алекс и Джен вместе с детьми лежат на лужайке их дома и широко улыбаются в камеру.

Алекс Родригес и Дженнифер Лопес с детьми

На следующей неделе я снова займусь бейсболом. Но как бы сильно я ни скучал по работе, в течение этих долгих месяцев я наслаждался дополнительным временем, проведенным с моей семьей. Такие моменты лучше, чем победа на любом чемпионате. Такие моменты вечны,

— заключил Алекс в подписи к фото.

Напомним, в 2016 году Родригес ушел из высшей бейсбольной лиги, но при этом начал работать бейсбольным аналитиком и комментатором игр на Fox Sports и ESPN. Кроме того, Алекс с 2003 года является генеральным директором компании A-Rod Corp, которая занимается инвестициями в сферах недвижимости, спорта, медиа и развлечений.

Алекс Родригес и Дженнифер Лопес с детьми

До того как Алекс приступит к работе, он с семьей успеет отпраздновать 51-летие Дженнифер Лопес в тесном кругу родных и близких. К слову, это лето вообще должно было стать особенным для пары: они планировали сыграть пышную свадьбу, но пандемия коронавируса изменила их планы.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес

Пока торжество отложено на неопределенный срок, однако влюбленным было чем заняться и во время карантина. Например, Лопес сосредоточена на запуске своей новой обувной линии совместно с DSW, о чем она объявила еще в середине марта.

Мы хотели бы привнести в привычный уличный стиль старого голливудского гламура и немного живости современного Майами,

— рассказывала Лопес о своей новой линейке обуви.

Алекс Родригес и Дженнифер Лопес с детьми

По материалам: www.spletnik.ru