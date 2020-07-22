Борис Ельцин — младший снова влюблен: вспоминаем яркие романы самого завидного жениха из тусовки нулевых

Борис Ельцин — младший

Вчера многие СМИ написали о новом романе 39-летнего Бориса Ельцина — младшего, внука первого президента РФ. Предполагают, что избранницей стала актриса и модель Вера Гоппен: фотографии с ней в последнее время часто появляются в его инстаграме. Мы решили вспомнить все яркие романы одного из самых завидных женихов столичной тусовки нулевых.

Начинаем нашу экскурсию по галерее возлюбленных нашего героя из середины нулевых, когда Борис еще был заядлым тусовщиком. Ему 24 года — и на него засматриваются все находящиеся в активном поиске гламурной жизни и рублевских женихов девушки. Увы, но он ответить им взаимностью на этот интерес никак не мог. Несмотря на еще довольно юный возраст, Борис Ельцин — младший в 2005 году имел уже весьма серьезные планы и, по сообщениям СМИ, сделал предложение Шахри Амирхановой, внучке поэта Расула Гамзатова и на тот момент главному редактору журнала Harper’s Bazaar.

Шахри Амирханова

Познакомились они еще в Англии, где оба учились. За романом публика могла следить, получая информацию и из первых уст. Инстаграма еще не было, но Шахри в подробностях описывала роман с Борей в своих знаменитых письмах главного редактора. Все ссоры и примирения происходили на глазах у всей страны (по крайней мере у тех, кто читал глянец тех лет).

Пара была среди постоянных посетителей ресторана «Галерея», одного из главных светских мест нулевых, где собирались и депутаты, и банкиры, и знаменитости. Там же в светских кулуарах и выяснилось, что свадьбы все-таки не будет.

Шахри Амирханова и Борис Ельцин — младший

Что послужило причиной расставания, оба предпочли не комментировать. Ходили слухи, что настоящей любовью Бориса в то время была победительница первого отечественного реалити-шоу «За стеклом» Жанна Агагишева. Как писали тогда, с ней Борис познакомился еще в 1997 году через своего школьного друга. Другие источники утверждали, что Жанну и Бориса связывала только дружба. Как бы там ни было, но они продолжают общение.

Так, в 2016 году в прессе появилась информация, что Ельцин помог Жанне в бизнесе, — она открыла частный детский сад на Рублевке. Поделиться опытом Ельцин-младший вполне мог — за два года до этого он и сам открыл частный детский сад.

Жанна Агагишева (ныне Рыжова)

Сама Шахри тоже покинула свет и сегодня ушла в аскезу. На печатной машинке набирает строчки будущих мемуаров и вместе с мужем, музыкантом Александром Липским, растит дочь Алису.

Шахри Амирханова с дочерью

Следом в жизни Бориса начался период увлечения моделями — в прессе даже шутили, что у представителя «золотой молодежи» начался «синдром ДиКаприо» (напомним, что и голливудский актер известен своей привязанностью к молодым моделям).

В 2010 году появилась информация, что 29-летний внук Ельцина встречается с 22-летней моделью (здесь и далее возраст указан на момент событий. — Прим. ред.) Еленой Максимовой. Отношения продлились около двух лет, и снова стали поговаривать, что свадьба не за горами, но до загса пара так и не дошла.

Борис Ельцин — младший и Елена Максимова

В 2012 году прошел слух, что Борис закрутил роман с 28-летней моделью Ириной Водолазовой и даже поспешил преподнести ей кольцо, но в тусовке знали, что серьезных отношений там нет: настоящие страсти кипят совсем неподалеку.

Ирина Водолазова Ирина Водолазова и Борис Ельцин — младший

Борис Ельцин — младший, Ирина Водолазова и Тарас Рабко

Ирина была влюблена в друга Бориса, Тараса Рабко (один из первых активистов национал-большевистской партии (НБП), основанной Эдуардом Лимоновым в 1993 году) и впоследствии вышла за него замуж.

Ирина Водолазова и Тарас Рабко

А вот Бориса она познакомила со своей подругой, также моделью, работавшей в Нью-Йорке, 23-летней Олесей Сенченко.

На романтические каникулы пара тогда сразу улетела на Сен-Барт. Борис и Олеся были замечены и на традиционной новогодней вечеринке Романа Абрамовича, куда он созывал и мировых звезд. Кстати, в их компании была и Ирина, которая продолжала дружеское общение с Борисом и его новой невестой.

Олеся Сенченко и Борис Ельцин — младший

Ирина Водолазова, Олеся Сенченко и Борис Ельцин — младший

В 2013 году снова заговорили, что Ельцин-младший готов остепениться и повести свою девушку под венец, но снова что-то не сложилось. Статус завидного жениха Борис решил сохранить и в очередной раз подтвердил репутацию ловеласа, увлекшись новой моделью. На этот раз его избранницей стала сербская красавица и лицо Intimissimi, 26-летняя Тамара Лазич.

Тамара Лазич

О ней Ельцин-младший охотно рассказывал в интервью, подчеркивая, что Тамара — это совершенно новый этап в его жизни, и, кажется, он готов к серьезным шагам (спойлер — действительно, показалось) и регулярно постил совместные фото.

Тамара Лазич и Борис Ельцин — младший

Что мне нравится, так это то, что мы не играем ни в какие игры! Забавы типа «кто кому позвонит первым» остались в прошлом. Мне тридцать три, и я чертовски от них устал. Недоверие, ревность — все это мы уже проходили. С Тамарой я говорю исключительно по-английски. Ни мне, ни ей он не родной: оттого и никаких недомолвок, полутонов. Говорим четко, доходчиво — по существу. Конечно, я хочу семью — это главное в жизни. Но не тороплюсь, ищу правильного человека,

— откровенничал тогда Борис.

С Тамарой он познакомился в Нью-Йорке в 2012 году (в этом городе он в те годы проводил много времени, так как там работали его девушки-модели), но на момент встречи оба были еще в отношениях. Чувства вспыхнули пару лет спустя, когда и Лазич, и Ельцин-младший оказались одиноки.

Борис даже познакомил сербку со своей семьей, в том числе с бабушкой Наиной Ельциной. Но роман опять не смог преодолеть отметку в два года — более продолжительные отношения у Бориса с красотками-моделями не складывались. В 2016 году он и Тамара расстались.

Место на фото рядом с Борисом снова на какое-то время заняла его любимая сестра Маша, которую в подписях мужчина называет не иначе как my love («моя любовь»).

В 2017 году в жизни Ельцина-младшего появилась новая женщина. На этот раз его избранницей стала представительница известной династии — внучка Олега Ефремова и племянница Михаила Ефремова, 30-летняя Ольга, актриса театра и кино.

Ольга Ефремова

За год до встречи с Борисом Ефремова вышла замуж за итальянца Алессандро Сини и успела родить от него сына Арсения. Но отношения не сложились — в интервью журналу HELLO! Ольга призналась, что не смогла адаптироваться в новой стране и скучала по Москве. Во время одного из визитов на родину Ефремова и познакомилась с Борисом. Ольга, впрочем, отмечала, что на тот момент решение расстаться с Алессандро уже было принято.

Ольга Ефремова с мужем Алессандро

Именно в этот приезд судьба свела нас с Борей. Сначала мы просто общались как друзья, ведь у нас очень много общего — от семейных историй до общих друзей. Но со временем стало понятно, что нас очень сильно тянет друг к другу. Я соскучилась по общению на русском, когда ты не только говоришь на родном языке, но и молчишь на нем,

— признавалась Ольга.

Ольга Ефремова и Борис Ельцин — младший

В какой-то момент молчание, видимо, затянулось, а чувства угасли. Спустя всего полгода в прессе стали появляться сообщения о том, что пара рассталась, а совместные фото из соцсетей влюбленных исчезли.

В какой-то момент оба поняли, что серьезного продолжения у отношений не будет, что у нас разные жизненные ритмы. Мы остались друзьями, Боря замечательный,

— комментировала оконченный роман Ефремова.

После этого личная жизнь Бориса Ельцина — младшего на некоторое время перестала быть темой светских сплетен, пока пользователи сети не стали обсуждать новые снимки, на которых некая блондинка крепко обнимает 39-летнего все еще завидного жениха.

Вера Гоппен и Борис Ельцин — младший

Вскоре удалось установить и ее личность — это модель и актриса Вера Гоппен. Впрочем, в ее фильмографии, если верить специализированным сайтам, фигурирует пока лишь один фильм — «Смешанные чувства», вышедший в 2014 году.

Куда более широкой публике Вера запомнилась своей фотосессией в журнале Maxim и мимолетным романом с актером Павлом Деревянко.

Вера Гоппен

Иной информации о девушке в сети мало, зато прибавляются совместные кадры — снимками в соцсетях уже успели поделиться и Борис, и Вера, косвенно подтвердив свой роман.

Когда начался этот роман, доподлинно неизвестно, но первые совместные кадры они выложили около недели назад. Вопрос теперь, сколько он продлится!

По материалам: www.spletnik.ru