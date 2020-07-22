Игрока «Что? Где? Когда?» Михаила Скипского обвинили в домогательствах к школьницам. Он и его коллеги отреагировали

Михаил Скипский

Новая волна #MeToo в России, похоже, продолжается. Сегодня в твиттере появился новый тред о домогательствах.

Его автором стала журналистка издания The Bell Екатерина Аренина, которая рассказала, что в возрасте 15 лет в 2010 году столкнулась с приставаниями со стороны Михаила Скипского, ныне известного игрока «Что? Где? Когда?», двукратного обладателя «Хрустальной совы». На момент описываемых событий он был преподавателем географии в школе, где училась Екатерина.

Екатерина Аренина

Давно хотела и не решалась рассказать эту историю, но события прошлых недель меня убедили, что делать это нестремно и нужно. Когда мне было 15 лет ко мне приставал, пытался поцеловать, трогал, звал к себе домой мой тогда учитель географии и до сих пор звезда ЧГК Миша Скипский. (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.),

— написала девушка в своем блоге.

Аренина описала, что Скипский тогда был тренером по игре «Что? Где? Когда?» у них в школе, и она посещала эти дополнительные занятия.

С какого-то момента он стал звать меня пить кофе после уроков. Звучит, вероятно, очень наивно, но я думала, что мы дружим, и мне, конечно, в какой-то мере льстил его интерес,

— вспомнила Екатерина.

Михаил Скипский

Журналистка написала, что в какой-то момент Скипский попытался ее поцеловать, но она оттолкнула его. Однако на этом, по словам девушки, история не закончилась.

Следующий эпизод случился в баре, где мы были с одноклассницей летом после 10 класса. Он трогал меня за ягодицу (опасное место!), звал нас к себе домой, мы не поехали. Мы честно говоря были не совсем трезвы, подружка меня увела оттуда,

— продолжила Аренина.

Девушка также отметила, что все случившееся повлияло на ее успеваемость по предмету.

Отношение с моей стороны было скорее плохим, я не училась на его уроках и, кажется, не слишком вежливо себя с ним вела. География — единственная тройка в моем аттестате,

— написала журналистка.

В треде Екатерина также призналась, что позднее переспала со Скипским. Случилось это уже после окончания школы, когда ей было 18 лет.

Мы столкнулись за границей, я была очень расстроена после расставания со своей первой любовью, он позвал меня к себе в отель, я пошла в каком-то порыве ненависти к себе. Мне кажется, это никак не влияет на то, что происходило, пока мне было 15,

— откровенно рассказала Екатерина.

Девушка также привела несколько скриншотов других постов, где обсуждается некорректное поведение Михаила. В комментариях у журналистки высказались девушки, которые, по их словам, пережили похожий опыт общения со знатоком или слышали истории от своих близких знакомых.

Знаю из первых уст несколько историй про Скипского, вплоть до половых контактов с моими знакомыми несовершеннолетними. Это просто п*****. Спасибо, Катя, что написала,

— прокомментировала одна из подписчиц.

Сам Михаил Скипский не стал комментировать ситуацию.

Пожалуйста, через телекомпанию «Игра»,

— ответил он на запрос журналиста издания «Газета.Ru».

Зато в эфире радиостанции «Москва FM» высказался коллега Скипского по интеллектуальному клубу Ровшан Аскеров.

Просто очень многие хотят сейчас пропиариться за счет Миши. Он же сейчас популярный игрок, знаменитый, двукратный обладатель «Хрустальной совы», медийный. Что не попиариться-то,

— приводит слова Аскерова Lenta.ru.

Ровшан Аскеров

Генеральный продюсер телекомпании «Игра ТВ» Андрей Козлов высказал свое мнение в беседе с изданием «Подъем».

Это было 10 с лишним лет назад? Почему она решила сейчас вспомнить? Она хайпануть решила? Я не могу это комментировать,

— заявил он.

Другие представители «Что? Где? Когда?» пока не отреагировали на ситуацию.

Михаилу Скипскому 40 лет. Он женат с 2008 года. Помимо участия в телеигре, он также организует и проводит международный фестиваль для школьных команд знатоков, городские турниры для школьников.

Михаил Скипский с женой Михаил Скипский с учениками

Напомним, что недавно в сети разгорелся еще один скандал с домогательствами в журналистской среде. Пережитым жертвы также делились в твиттере. После этого несколько из обвиненных людей покинули свои посты.

Первым новостью поделился блогер ontheheath.

По материалам: www.spletnik.ru