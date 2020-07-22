Майя Хоук встречается с экс-возлюбленным Сиенны Миллер Томом Старриджем

Майя Хоук/Том Старридж

22-летняя восходящая звезда Майя Хоук спровоцировала слухи о романе с 34-летним британским актером Томом Старриджем. Вчера дочь Умы Турман и Итана Хоука была замечена вместе с экс-бойфрендом Сиенны Миллер по дороге с пляжа в Хэмптоне. Молодые люди провели целый день на побережье и попались на глаза репортерам уже по пути домой. Майя, одетая в белое бикини и легкое платье, несла на плече пляжную сумку, а Том шел рядом с мини-холодильником в одной руке и мобильным телефоном в другой.

Майя Хоук

Том Старридж

Вчера пара впервые попала в объективы папарацци, а когда начался их роман, пока остается лишь догадываться. Известно лишь, что последние месяцы звезда сериала «Очень странные дела» и актер, известный по фильму «Рок-волна», провели в Нью-Йорке. Старридж был занят там в театральной постановке со своим другом и коллегой Джейком Джилленхолом, а Майя проводила карантин в доме своей матери Умы Турман.

Я чувствовала, будто последние три года моей жизни были сном, и теперь я опять стала маленькой. Я съехала от родителей и попыталась быть независимой, однако пришел коронавирус и сказал: «Это всего лишь шутка! Ты все еще ребенок и опять живешь с родителями»,

— недавно рассказывала Майя в беседе с изданием Nylon.

Ума Турман с дочерью Майей

К слову, о личной жизни начинающей актрисы и певицы до этого момента ничего известно не было. В прессе в основном писали лишь о ее съемках в фильме Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде» и выпуске ее новых синглов и клипов. Том же с 2011 по 2015 год состоял в отношениях с актрисой Сиенной Миллер, от которой у него есть восьмилетняя дочь Марлоу. После расставания Сиенна и Том сохранили очень теплые отношения: они проводят много времени с дочерью и даже ездят вместе с отпуск.

Это здорово, что у нашей дочери есть оба родителя, которые любят друг друга и дружат,

— рассказывала Сиенна об отношениях со Старриджем в одном из интервью.

Сиенна Миллер и Том Старридж

По материалам: www.spletnik.ru