СМИ: Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус помолвлены

Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус

Судя по всему, нас ждет еще одна звездная свадьба этим летом. По слухам, 28-летняя Сьюки Уотерхаус выходит замуж за 34-летнего Роберта Паттинсона. Такие выводы сделали представители западных СМИ, увидев золотое кольцо на руке Уотерхаус.

О помолвке звезд заговорили еще в декабре прошлого года. Тогда в сети появились фотографии модели с кольцом на безымянном пальце левой руки. Правда, ни модель, ни актер не подтвердили и не опровергли эту новость. Но, похоже, слухи все-таки могут оказаться правдой.

Пара изолировалась во время пандемии коронавируса. Знаменитости жили в Лондоне. По словам инсайдера, актер сделал предложение возлюбленной еще во время рождественских каникул.

Уотерхаус и Паттинсон впервые были замечены вместе в 2018 году. Тогда они сходили на свидание на шоу «Мама Миа» в Electric Cinema в Ноттинг-Хилле.

По пути они обнимались и целовались много раз,

— сказал очевидец.

И хотя ни один из них не говорил об отношениях в то время, источник подтвердил эту новость, заявив, что они «встречаются уже несколько месяцев». В течение их двухлетнего романа пара предпочитала не рассказывать детали своей личной жизни. В 2019 году журналист Sunday Times спросил Паттинсона об отношениях с Уотерхаус. Вместо того чтобы обсуждать это, он объяснил, почему не отвечает на подобные вопросы.

Если вы впускаете людей в ваши отношения, это обесценивает саму суть любви. Я не могу понять, как кто-то может идти по улице, держась за руки, и я делаю то же самое, и сотни людей фотографируют его. Граница между тем, когда ты выступаешь, а когда нет, в конце концов смоется, и ты сойдешь с ума, — признался Роберт.

Так что, если пара действительно помолвлена, мы сомневаемся, что она обнародует это в ближайшее время. Раньше Роберт встречался со своей партнершей по «Сумеркам» Кристен Стюарт. С 2014 по 2017 год у него был роман с певицей FKA (говорили, что они обручились). У Уотерхаус были отношения с Брэдли Купером, Джеймсом Марсденом, Натом Вульфом и Ричардом Мэдденом.

Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон

По материалам: www.spletnik.ru