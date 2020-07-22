Ванесса Паради отдыхает с сыном Джеком и его девушкой на юге Франции: новые фото

Джек Депп с девушкой Камиллой Янсен/Ванесса Паради

Пока 57-летний Джонни Депп продолжает судиться с изданием The Sun, которое в одной из своих статей об Эмбер Херд публично назвало его «человеком, избивающим жену», его 47-летняя экс-возлюбленная Ванесса Паради и 18-летний сын Джек уехали из Парижа на один из курортов юга Франции. С собой в отпуск наследник актера позвал и свою 20-летнюю возлюбленную, модель Камиллу Янсен.

На днях они все втроем были замечены во время шопинга на одном из местных продуктовых рынков. Ванесса Паради несла в своей сумке несколько свежих багетов к завтраку, а Джек вместе с Камиллой помогали ей с другими покупками.

Ванесса Паради

Джек и Камилла встречаются уже около года. Впервые пара была замечена папарацци еще в августе 2019 года. Молодые люди не скрывают нежных чувств друг к другу: на прогулках Джек и Камилла обычно держатся за руки и делятся публичными признаниями в соцсетях. После ослабления карантина Джек и Камилла практически не расставались и часто устраивали романтические прогулки по Парижу. Неудивительно, что и отпуск влюбленные решили провести вместе.

Джек Депп и Камилла Янсен

Ванесса Паради вместе с сыном и его девушкой попали в объективы репортеров спустя всего несколько дней после того, как в прессе были опубликованы свидетельские показания экс-возлюбленной Деппа в его защиту. Изначально Паради должна была предстать перед судом по видеосвязи, однако в последний момент защита актера решила, что в этом нет необходимости.

В своем заявлении Ванесса призналась, что не может смириться с обвинениями Эмбер Херд в адрес ее бывшего возлюбленного и отца ее детей:

Понимаю, что очень важно говорить лишь о собственном опыте, потому что я не видела их брак с Эмбер изнутри. Но мой опыт общения с Джонни был абсолютно противоположным, так что я была страшно потрясена, смущена и расстроена, когда услышала про обвинения против него. Мысль о том, что он невероятно жестокий человек, очень далека от того Джонни, которого я знала и любила. Я не могу смириться с этими обвинениями. Он никогда, никогда не был жесток со мной. Он никогда, никогда не был груб со мной. Он никогда не был жесток и груб с людьми, которых я видела рядом с ним.

Ванесса также добавила, что все коллеги Деппа по съемочной площадке просто обожают актера и считают его очень скромным и уважительным ко всем человеком. Напомним, что Ванесса Паради и Джонни Депп были вместе с 1998 по 2014 год. За это время у них родилось двое детей — дочь Лили-Роуз и сын Джек.

По материалам: www.spletnik.ru