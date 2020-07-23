Анна Седокова выходит замуж на Яниса Тимму

Янис Тимма и Анна Седокова

Отношения 28-летнего Яниса Тиммы и 37-летней Анны Седоковой вышли на новый уровень — вчера баскетболист сделал своей возлюбленной предложение, и она ответила согласием. Об этом певица рассказала в своем инстаграме.

Мне кажется «до тебя» не было. Ты появился и изменил мою жизнь, показав мне, что значит настоящая любовь. Теперь я знаю точно, что значит «любить больше жизни». Любить не смотря ни на что. Мы прошли через многое, наш опыт и наши ошибки каждый день дают нам возможность ценить даже секунду друг с другом, каждую мелочь, каждое касание. Но сегодня есть ТЫ и Я и есть наше удивительное настоящее и будущее. Я обещаю тебе стать самой лучшей женой для тебя и только для тебя, лучшим другом и партнером, лучшей мамой нашим детям. Я благодарю Бога за каждую секунду с тобой и скучаю каждую секунду без тебя. Ты моя вечность. И я сказала тебе ДА. Да, я выйду за тебя, самый лучший мужчина во всей Вселенной (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.),

— написала Седокова и продемонстрировала в сторис помолвочное кольцо, которое ей подарил ее бойфренд.

Предложение Анне Янис сделал в США, где они отдыхают уже две недели. Свою возлюбленную баскетболист пригласил на прогулку на яхте и в романтичной обстановке преподнес ей букет красных роз и подарил кольцо.

В США влюбленные прилетели не только чтобы понежиться на солнце и насладиться океаном, но и чтобы повидаться с дочерью звезды Моникой от второго брака с бизнесменом Максимом Чернявским (девочка живет в Калифорнии). На днях Монике исполнилось девять лет, и вместе с теперь уже своим женихом Седокова организовала для нее вечеринку.

Сам Тимма тоже поделился радостными новостями с поклонниками и опубликовал пост, в котором признался Седоковой в любви.

Любовь — это всего лишь слово, пока кто-то не придет и не сделает его значимым, и ты это сделала. Я отдам тебе свое сердце на всю жизнь. Самая великая вещь, которую вы когда-либо познаете, — это просто любить и быть любимым в ответ, и это то, что есть у меня. Я хотел, чтобы этот день случился на мой день рождения, потому что ты мой лучший подарок и я хочу называть тебя своей женой. Но вместо одного удивительного дня у меня было два, ты устроила потрясающую вечеринку по случаю моего дня рождения, которую я никогда не забуду. Спасибо тебе за все, что ты делаешь, чтобы каждый мой день был лучшим. Люблю тебя до Луны и обратно,

— написал он.

О романе пары стало известно меньше года назад. Причем в отношения влюбленные вступили, когда баскетболист был женат. Как говорила его супруга Сана, именно Седокова и разрушила их семью. Однако сама Анна это отрицала и говорила, что начала встречаться с Янисом уже после того, как он расстался с женой.

От экс-супруги у Тиммы есть двухлетний сын Кристиан. У Анны Седоковой есть трое детей (15-летняя Алина, девятилетняя Моника и трехлетний Гектор) от трех разных мужчин.

Первым новостью со SPLETNIK.RU поделился блогер Bugagashenka.

По материалам: www.spletnik.ru