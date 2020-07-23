Хайден Панеттьери готова изменить свою жизнь после токсичных отношений с бойфрендом

Хайден Панеттьери

В последние пару лет жизнь 30-летней актрисы Хайден Панеттьери нельзя назвать спокойной — расставшись с украинским боксером Владимиром Кличко, она вскоре закрутила новый роман, с агентом по недвижимости Брайаном Хикерсоном, однако эти отношения счастья ей не принесли. Возлюбленный поднимал на Хайден руку, в результате чего она была вынуждена подать на него в суд. Однако из-за отсутствия свидетелей дело закрыли, и Хикерсона оправдали. После этого пара сошлась вновь, но ненадолго — Хикерсон опять напал на возлюбленную. В результате терпение звезды окончательно лопнуло, и она рассталась с бойфрендом. А теперь Хайден, по словам инсайдеров, намерена начать новую жизнь.

Хайден наконец-то готова изменить свою жизнь к лучшему. Теперь она окружена людьми, которые заботятся о ней, а не теми, кто пытается контролировать ее и наживаться на ее слабостях,

— рассказал инсайдер.

Помириться с Хайден у Брайана даже при большом желании вряд ли получится — актриса добилась того, чтобы суд запретил Хикерсону приближаться к ней. Она призналась, что выдвинула обвинения против бойфренда, так как хотела убедиться, что он «никогда больше никому не причинит вреда».

Я говорю правду о том, что случилось со мной, в надежде, что моя история поможет другим людям в абьюзивных отношениях получить помощь, в которой они нуждаются. Я готова сделать все, чтобы этот человек никогда больше никому не причинил вреда. Я благодарна за поддержку, которая помогла мне найти в себе смелость, чтобы вновь обрести голос и жизнь,

— говорила она.

Адвокат актрисы Алан Джексон назвал ее «уцелевшей» и сказал, что сейчас она пытается вернуть свою жизнь после двух лет страданий.

После многих лет страданий в качестве жертвы психологического, эмоционального и жестокого физического насилия Хайден Панеттьери начала процесс возвращения к своей жизни. Она нашла в себе силы и смелость, чтобы рассказать правду об опыте жестокого обращения и абьюзере, и она намерена помочь обвинению добиться справедливости. Она осознает, что ее трудный путь по исцелению только начался,

— сказал он.

Хайден Панеттьери и Брайан Хикерсон

По словам инсайдера, близкие и друзья актрисы очень надеются на то, что на этот раз она окончательно порвала отношения с Хикерсоном.

Сама звезда, похоже, действительно готова вернуться к прежней жизни — не так давно она завела инстаграм, где уже запостила несколько фотографий пятилетней дочери Кайи, рожденной от Владимира Кличко, а также фото отца девочки.

Владимир Кличко с дочерью Кайей Хайден Панеттьери с дочерью Кайей

По материалам: www.spletnik.ru