Майли Сайрус купила новый особняк в Лос-Анджелесе за 5 миллионов долларов

Культура
Игорь Кнышевский0
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Майли Сайрус купила новый особняк в Лос-Анджелесе за 5 миллионов долларов

Майли Сайрус

В скором времени 27-летняя Майли Сайрус станет соседкой представителей большого семейства Кардашьян-Дженнер. На днях издание Variety сообщило, что звезда приобрела себе новый дом в облюбованном звездами реалити-шоу районе Лос-Анджелеса Хидден-Хилс. Недвижимость общей площадью 553 квадратных метра обошлась Майли в 4,95 миллиона долларов.

Новый дом Сайрус оборудован четырьмя ванными комнатами, двумя уютными спальнями на первом и втором этажах, просторной гостиной с камином, кухней, отделанной мраморным камнем, столовой и большой гардеробной. В доме также есть мини-кинозал с раскладывающимися кожаными сидениями, рассчитанный на компанию друзей из восьми человек.

Майли Сайрус купила новый особняк в Лос-Анджелесе за 5 миллионов долларовНовый дом Майли Сайрус

Майли Сайрус купила новый особняк в Лос-Анджелесе за 5 миллионов долларов

Майли Сайрус купила новый особняк в Лос-Анджелесе за 5 миллионов долларов

Майли Сайрус купила новый особняк в Лос-Анджелесе за 5 миллионов долларов

На территории дома также есть терраса с открытой кухней и зоной для барбекю, бассейн и собственный спа-центр, в котором можно расслабиться после долгого рабочего дня. На участке также хватает места для постройки гостевого дома, конюшни или даже собственного виноградника.

Пока неизвестно, станет ли новый дом основным место проживания для Майли Сайрус, но известно, что в начале этого года она продала свой дом в Малибу. При этом звезда все еще владеет особняком в Студио-Сити, который купила еще в 2011 году, а также держит собственную ферму в Теннеси.

Ранее Майли Сайрус уже владела ранчо в Хидден-Хилс, но в 2018 году решила его продать. Интересно, что новой покупательницей поместья в итоге стала Кайли Дженнер.

Майли Сайрус купила новый особняк в Лос-Анджелесе за 5 миллионов долларов

Майли Сайрус купила новый особняк в Лос-Анджелесе за 5 миллионов долларов

Майли Сайрус купила новый особняк в Лос-Анджелесе за 5 миллионов долларов

Майли Сайрус купила новый особняк в Лос-Анджелесе за 5 миллионов долларов

По материалам: www.spletnik.ru


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