Редкий совместный выход: Летиция Каста с дочерью Сатин на шопинге в Риме

Летиция Каста с дочерью Сатин

42-летняя Летиция Каста была замечена на шопинге в Риме вместе со своей дочерью, 18-летней Сатин. Судя по всему, французская актриса и модель решила воспользоваться открытием границ внутри ЕС и устроила себе итальянские каникулы.

Летиция Каста с дочерью Сатин

Впрочем, Летиция осталась верна классическому французскому стилю — в качестве аксессуара к летнему мини-платью она захватила плетеную сумку-корзинку, которую сделала культовой еще Джейн Биркин.

Вместе с Сатин Каста прошлась по магазинам, впрочем, сама, похоже, осталась без покупок — новую обувь себе присматривала Сатин. Девушка решила пойти по стопам мамы и также пробует себя в модельном бизнесе. Сатин уже выходила на подиум, например, принимала участие в круизном показе Miu Miu в прошлом году. А вот на публике вместе с мамой она появляется нечасто.

Сатин Седнуи

Сама Летиция начала свою модельную карьеру в возрасте 15 лет, когда начала сниматься для журнала Elle. Мировой успех пришел к ней в 18 лет, когда она стала моделью бренда Victoria’s Secret.

Летиция Каста в 1994 году

Напомним, что Сатин — первый ребенок Касты. Ее она родила от французского фотографа Стефано Седнуи в 2001 году. У Летиции также есть 13-летний сын Орландо и 10-летняя дочь Афина от итальянского актера Стефано Аккорси, с которым она была помолвлена. В 2017 году Летиция вышла замуж за французского актера Луи Гарреля, с которым до этого встречалась два года.

Летиция Каста и Луи Гаррель

По материалам: www.spletnik.ru