Софи Тернер и Джо Джонас впервые стали родителями

Софи Тернер и Джо Джонас

24-летняя звезда сериала «Игра престолов» (Game of Thrones) Софи Тернер и ее 30-летний супруг, музыкант Джо Джонас, впервые стали родителями. У пары родилась девочка, которую, как выяснили репортеры, назвали Уиллой. По данным издания TMZ, ребенка Софи родила еще 22 июля в одной из клиник Лос-Анджелеса. Сами звездные родители пока не поделились никакой дополнительной информацией.

О том, что Тернер ждет первенца, СМИ впервые сообщили в феврале — новостями поделился источник из окружения пары. А вот сами супруги официального заявления не делали. Как рассказал инсайдер, эту новость они хранили в секрете и рассказали об этом лишь близким.

Тем не менее долго скрывать это они и не планировали и, несмотря на коронавирус и режим самоизоляции, открыто появлялись на публике.

Узами брака Тернер и Джонас связали себя в марте прошлого года, свадьбу они отметили дважды: в любви и верности друг другу они признались в часовне в Лас-Вегасе, а спустя два месяца устроили пышную вечеринку во Франции.

По материалам: www.spletnik.ru