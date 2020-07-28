Обнародована новая свадебная фотография принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци

Эдоардо Мапелли-Моцци и принцесса Беатрис

17 июля 31-летняя принцесса Беатрис и 37-летний бизнесмен Эдоардо Мапелли-Моцци связали себя узами брака — пара поженилась на тайной церемонии в Виндзорском замке. Сегодня был обнародован новый свадебный снимок пары, сделанный в день торжественного события.

GUYS, A NEW PIC! Night night!!! pic.twitter.com/xRuRaNvz30

— Rodrigo (@The_QVDS) July 27, 2020

На снимке молодожены запечатлены выходящими из церкви сразу после церемонии бракосочетания. На романтичном кадре Беатрис и Эдоардо стоят на фоне цветочной композиции, обрамляющей дверь Королевской часовни Всех Святых в Виндзор-Грейт-Парке.

Пока это всего лишь пятый снимок со свадьбы пары, который был представлен публике. Фотографом на свадебной церемонии выступил Бенджамин Уилер, который поделился двумя кадрами со свадьбы пары в своем инстаграме. В том числе он опубликовал снимок молодоженов с бабушкой и дедушкой невесты — королевой Елизаветой II принцем Филиппом.

Принц Филипп, королева Елизавета II, Эдоардо Мапелли-Моцци и принцесса Беатрис

Сама церемония была скромной — на ней присутствовали всего 20 членов семьи и близких друзей пары. Роль мальчика-пажа и шафера исполнил четырехлетний сын жениха Вулфи от его бывшей жены Дары Хуанг, а Беатрис вел к алтарю ее отец, принц Эндрю.

Изначально влюбленные планировали пожениться в Королевской часовне Сент-Джеймсского дворца 29 мая, однако из-за коронавируса изменили свои планы.

В сети также обсуждают обручальное кольцо герцогини Йоркской. Автором этого украшения, как и помолвочного кольца Беатрис, стал британский дизайнер Шон Лин.

Кольцо из платины, украшенное бриллиантами самого высокого качества, было изготовлено вручную в лондонском ювелирном ателье. Беатрис, выбравшая ювелирное изделие из платины, отошла от семейной традиции, согласно которой британские королевские особы, как правило, выбирали обручальные кольца из валлийского золота.

По материалам: www.spletnik.ru