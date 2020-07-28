Римские каникулы: Эд Вествик и Тамара Франческони отдыхают в Италии

Тамара Франческони и Эд Вествик

33-летний Эд Вествик и его возлюбленная, 23-летняя модель Тамара Франческони, отдыхают в Европе и делятся романтическими снимками. Звезда «Сплетницы» вместе со своей девушкой решила провести отпуск в Италии. Актер опубликовал фотографии, сделанные на роскошной яхте и на фоне местных достопримечательностей.

Тамара, которая начала встречаться с Эдом прошлой осенью, продемонстрировала несколько стильных нарядов, начиная с кремового корсета и заканчивая крошечным платьем с принтом в виде произведений искусства эпохи Возрождения.

Источник сообщил The Sun, что Тамара уже успела найти общий язык с родными актера.

Они по уши в любви, и Эд с гордостью сообщает всем, что Тамара — его девушка. Его друзья и семья — все одобряют его выбор и уверены, что они отлично подходят друг другу,

— говорит инсайдер.

Девушка работает с модельным агентством The Circle, участвует в фотосессиях (в основном рекламирует одежду в инстаграме) и ведет свой блог — у нее 191 тысяча фолловеров.

По материалам: www.spletnik.ru