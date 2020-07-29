Сиенна Миллер на прогулке с экс-бойфрендом Томом Старриджем в Нью-Йорке

Сиенна Миллер и Том Старридж

38-летняя актриса Сиенна Миллер и 34-летний актер Том Старридж после своего расставания поддерживают дружеские отношения — пара воспитывает восьмилетнюю дочь Марлоу и часто проводит время вместе. Вчера бывших влюбленных засняли на прогулке в Нью-Йорке.

На улице они оба появились в средствах защиты: у Сиенны эту роль выполняла желтая бандана, а у Тома — красная маска.

Хорошие и теплые отношения Миллер и Старриджа, похоже, не смущают и их вторых половин — сейчас сердца актрисы и актера несвободны. Миллер, по слухам, собирается замуж за своего 29-летнего возлюбленного Лукаса Цвирнера, в помолвке с которым ее заподозрили еще зимой.

А вот Старридж, как говорят, встречается с 22-летней дочерью Умы Турман и Итана Хоука Маей. Свой роман они, правда, пока официально не подтвердили, но папарацци уже успели заснять их вместе во время отдыха на пляже в Нью-Йорке. Нет намека на отношения с британским актером и в соцсетях Майи — впрочем, в личной жизни звезда довольно скрытна и сейчас сосредоточена на своей актерской карьере в Голливуде, которая у нее заметно идет в гору.

Сиенна Миллер с дочерью, февраль 2020 года

По материалам: www.spletnik.ru