Шон Пенн тайно женился на молодой возлюбленной Лейле Джордж

Шон Пенн и Лейла Джордж

59-летний Шон Пенн женился на своей 28-летней возлюбленной Лейле Джордж после четырех лет романа. Свадебная церемония звезды фильмов «Игра» и «Таинственная река» и начинающей актрисы прошла тайно, а новостью об их женитьбе поделилась супруга кинопродюсера Майка Медавоя, Ирена. Она опубликовала в своем инстаграме несколько снимков, — на одном из них молодожены демонстрируют свои обручальные кольца.

Мы счастливы, что Лейла и Шон поженились! Мы любим вас! Спасибо, что относитесь к Майку как к члену семьи. Мы на седьмом небе от счастья, что вы нашли друг друга и истинную любовь, которая меняет мир к лучшему. Вам суждено быть вместе! Да благословит Господь вас и вашу семью,

— поздравила звездную пару со свадьбой Ирена Феррис.

Сами молодожены пока никак не прокомментировали свой новый статус. К слову, Шон и Лейла вели себя довольно скрытно на протяжении всего романа и практически не говорили о своих отношениях в интервью. Лишь недавно на одном из телешоу Пенн назвал Лейлу «девушкой всей своей жизни».

Напомним, что первые слухи о романе Шона Пенна и Лейлы Джордж появились осенью 2016 года, а чуть позже влюбленные подтвердили их совместным выходом в свет. Для Лейлы этот брак стал первым, а для Шона Пенна — третьим. С 1985 по 1989 годы актер был женат на Мадонне, с которой по сей день остается в теплых дружеских отношениях. Второй женой Пенна стала актриса Робин Райт, с которой они поженились в 1996 году.

Шон Пенн и Лейла Джордж

Еще до свадьбы у пары родились дочь Дилан и сын Хоппер. Отношения супругов нельзя было назвать идеальными: они неоднократно расставались и сходились вновь, а в 2007 году объявили о своем намерении развестись, однако так и не довели дело до конца. Окончательно пара рассталась только в 2009-м, — тогда Робин подала заявление на развод и заявила, что у них с Шоном больше нет планов сходиться. Официально их бракоразводный процесс был завершен через год после этого. Перед встречей с Лейлой у Шона Пенна также был роман с Шарлиз Терон, — они начали встречаться в 2014 году и были вместе около полутора лет.

Шон Пенн и Лейла Джордж

По материалам: www.spletnik.ru