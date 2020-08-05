Инсайдер о ревности принца Гарри к Кейт Миддлтон и принцу Уильяму: «Он чувствовал себя запасным»

Принц Гарри, принц Уильям, Кейт Миддлтон

Уже на следующей неделе выйдет книга «В поисках свободы: Гарри, Меган и создание современной королевской семьи», о которой уже давно пишет пресса. Судя по опубликованным отрывкам и комментариям инсайдеров, мир ждет очередная порция откровений о противостояниях в британской королевской семье. Слухи о конфликте между сыновьями принца Чарльза и их женами продолжают множиться.

Издание Us Weekly со ссылкой на своего инсайдера сообщило в свежем выпуске, что 35-летний принц Гарри «чувствовал себя запасным» рядом с 38-летним принцем Уильямом и Кейт Миддлтон. И эта жизнь в тени брата, который должен унаследовать королевский престол после отца, якобы не нравилась Гарри.

Принц Уильям, принц Гарри, Меган Маркл, Кейт МиддлтонБыла огромная ревность и борьба за власть со стороны Гарри. Все внимание было приковано к будущему королю и его жене. Королева Елизавета II и ее помощники потратили много времени и сил на подготовку герцогини Кейт к ее будущей роли. Гарри чувствовал себя совершенно обделенным. Когда Кейт становилась заметной фигурой в королевской семье, Гарри злился, — приводит слова своего источника издание.

Другой инсайдер уверяет, что напряжение между Гарри, Уильямом и Кейт возникло еще до появления Меган Маркл на горизонте: Гарри познакомился с ней через пять лет после свадьбы брата.

Если верить повествованию предстоящей книги, то Уильям не был доволен тем, что отношения Гарри и Меган развиваются быстро. Уильям более спокойный и рассудительный, а Гарри многое принимает близко к сердцу,— утверждают ее авторы.

Согласно Us Weekly, Меган Маркл и принц Гарри отрицают свою причастность к созданию этой книги, хотя ранее в прессе проявлялись сообщения, что авторы использовали ближайшие к паре источники. Что касается реакции принца Уильяма на предстоящий релиз, то он не доволен им.

Уильям считает, что книга — это расчетливый способ Меган и Гарри контролировать историю. Ему кажется, что они воспользовались своими новыми контактами, чтобы выставить себя в благоприятном свете. Еще до начала работы над книгой вражда между Уильямом и Гарри была очевидна. Но все приняло совершенно новый оборот,— сказал инсайдер.

По материалам: www.spletnik.ru