В Чечню из Москвы вернули более ста молодых людей на «перевоспитание»

Адам Делимханов и Рамзан Кадыров

Российские СМИ сообщают, что в Грозный из Москвы были отправлены более ста молодых людей, пристрастившихся к наркотикам и нарушавших общественный порядок. В Чеченской Республике с ними и их родственниками, а также представителями духовенства и правоохранительных органов встретился депутат Госдумы Адам Делимханов, рассказавший, что молодых людей ждут тяжелые общественные работы.Они будут выполнять самую тяжелую работу в этой республике. В каждом районе начальник полиции заберет к себе, родители должны контролировать, чтобы они не уехали, не прятались. Мы показываем это только для примера другим,— сказал он.

Адам Делимханов и Рамзан Кадыров

Политик добавил, что главе Чечни Рамзану Кадырову ежедневно пишут о молодых чеченцах, совершающих правонарушения за пределами республики. По словам Делимханова, власти Чеченской Республики пытаются «направить на правильный путь» молодежь, которую недоброжелатели Чечни могут попытаться использовать в своих целях. Вас целая армия, 100 человек. Каждый день главе республики пишут в социальных сетях о проступках таких же как вы, выехавших за пределы региона. Вы представляете чеченский народ, и недостойные поступки дискредитируют имя чеченца, мусульманина, а такое допустить мы не можем. Поэтому мы вернули вас домой, чтобы вы осознали и исправили свои ошибки,— заявил депутат.

По материалам: www.spletnik.ru