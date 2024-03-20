Утром губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что система противовоздушной обороны над Энгельсом ликвидировала беспилотники. По словам главы региона, якобы обошлось без разрушений и пострадавших, информирует «НБН».

Российский Telegram-канал SHOT написал о мощных взрывах, от которых дрожали окна в домах горожан. Позже в Министерстве обороны страны-агрессора заявили о ликвидации 4 дронов над территорией области.

В то же время жители Энгельса в соцсетях пишут, что в районе аэродрома, где базируются стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160 ВС РФ, были слышны взрывы, возник пожар. На место инцидента прибыли спасатели.

Издание «РБК-Украина», ссылаясь на собственные источники в спецслужбах, заявило, что за атакой БПЛА на Энгельс стоит ГУР МОУ. По словам собеседников журналистов, этот удар беспилотников – плановая работа. Результаты обстрела уточняются.

Ранее российские СМИ сообщили о дроновой атаке на Крым. В результате удара БПЛА по полуострову ВС РФ понесли потери в живой силе и технике.