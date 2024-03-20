Глава Франции считает, что опасение общества относительно отправки иностранных военных в Украину – необходимый сигнал для пробуждения. По словам президента, европейская демократия находится под угрозой и нуждается в защите, информирует «НБН» со ссылкой на TF1 Info.

Политик считает, что французская молодежь должна понимать, что такое война в Украине. Макрон объяснил, что, если эта страна падет, если союзники от нее откажутся, будут прямые последствия для его государства.

Президент добавил, что есть угроза продвижения империалистической силы за пределы Украины, поэтому французы должны быть готовы встать на защиту своей страны.

Напомним, польский лидер Анждей Дуда считает, что войска Российской Федерации через два-три года могут атаковать НАТО. Глава государства призвал членов Североатлантического Альянса увеличить расходы на оборону.