В сети появились новые фото Кейт Миддлтон, сделанные во время самоизоляции

Кейт Миддлтон

Во время периода повсеместной самоизоляции 38-летняя Кейт Миддлтон продолжала много работать. В основном она делала это по видеосвязи, но, как сейчас стало известно, выходила и за пределы своего поместья в Анмер-Холле. Так, в мае герцогиня Кембриджская посетила детскую благотворительную организацию Baby Basics в Норфолке, которая помогает малообеспеченным семьям (вчера она побывала в этой же организации в Шеффилде). Для своего майского визита супруга принца Уильяма выбрала длинное зеленое платье от Boden и белые кеды от Superga.

Кейт самолично собирала посылки для нуждающихся семей, в которые складывала средства гигиены, одежду и другие предметы первой необходимости. Близко познакомившись с работой организации и узнав все о ее потребностях, герцогиня возглавила кампанию по сбору пожертвований. Согласно Кенсингтонскому дворцу, более 19 брендов пожертвовали вещи 40 благотворительным вещевым складам Великобритании.

Как заявила вчера Кейт Миддлтон, наличие таких мест, куда бы могли обратиться нуждающиеся семьи за помощью, очень важно. Она также отметила невероятную работу волонтеров, которые трудятся в этих вещевых складах добровольно.

Детскими вещевыми складами управляют невероятными волонтеры, которые демонстрируют силу общинного духа в поддержке семей и объединении усилий для воспитания следующего поколения. Благодаря щедрости компаний, принимающих участие в этой инициативе, детские склады по всей Великобритании смогут поддержать еще больше семей в это особенно трудное время,

— сказала она.

По материалам: www.spletnik.ru