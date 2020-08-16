50 миллионов долларов за одну роль: Меган Маркл предлагают вернуться в сериал «Форс-мажоры»

Жена принца Гарри вскоре может снова вернуться в мир кино: режиссеры сериала «Форс-мажоры» уговаривают Меган Маркл продолжить съемки в проекте. Приманивают жену принца солидным гонораром.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «The Mirror«.

После того, как королевская семья решила жить в США, стали появляться слухи о том, что Меган возобновит свою актерскую карьеру. За возвращение на экраны жена принца Гарри может получить солидную сумму — целых 50 миллионов долларов, что станет неплохим заработком для королевской пары, которая решила отказаться от всех привилегий.

На днях Меган и Гарри приобрели роскошный особняк в Санта-Барбаре, что неподалеку Голливуда. За него пара выложила более 14 миллионов долларов. Так как расплатиться за дом сразу у Гарри и Меган не было возможности, они взяли дом в ипотеку и будут выплачивать деньги постепенно.

Как рассказал американский режиссер Пол Фейг, после переезда Меган в США на неё стали буквально охотиться киноделы: все просят её вернуться к актерской профессии и сотрудничать с ними:

«Лично я был бы не против увидеть Меган в кино. Она крутая. Я её фанат», — признался режиссер.

Подобного мнения придерживается и Джонатан Шилит — глава правления компании Roar Global і Cole kitchenn и директор InterTalent. По его словам, Меган на экране будет вызывать интерес не только у американцев, но и у всех зрителей мира:

«Какую роль бы её не предложили — все захотят её увидеть. Речь идет о гонораре в 50 миллионов долларов… Люди будут очарованы её игрой. Если она вернется в «Форс-мажоры» — он станет самым популярным сериалом в мире».

Саме же Меган Маркл пока не комментирует свое возможное возвращение на экраны.

Напомним, ранее мы писали, что принц Гарри подарил Меган Маркл на день рождение.