Известная украинская телеведущая заболела коронавирусом

Речь идет о «главном ревизоре» Украины Ольге Фреймут. Телеведущая жалуется, что из-за опасного вируса ей пришлось отменить много планов.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «jetsetter.ua«.

Популярная украинская телеведущая Ольга Фреймут заболела вирусом COVID-19. По её словам, из-за такого диагноза ей пришлось срочно пересмотреть свои планы и рабочий график.

К примеру сегодня, 22 августа, она должна была вести мероприятие «ТОП-50 успешных женщин Львовской области». Но из-за болезни Фреймут организатором пришлось искать другую ведущую.

Неизвестно также, появится ли теперь Фреймут в украинском шоу «Танцы со звездами», которое стартует уже с 30 августа.

Напомним, ранее мы писали, что Фреймут во время телешоу вылетела из карусели.