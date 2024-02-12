Как информирует «НБН» со ссылкой на СМИ, такое заявление сделал глава Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко в эфире национального телемарафона.

В частности, по словам Ляшка, когда электронный рецепт погашают в аптеке, то на мобильный телефон приходит код, который необходимо назвать фармацевту, обслуживающем вас.

Глава Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко добавил, что во время начала работы мобильных аптек множество людей приходили без своих телефонов и это создавало неудобства.

Как следствие, на будущее, когда идете в аптеку – обязательно берите с собой мбильный телефон, чтобы казать фармацевту код, который придет вам в СМС, чтобы вы могли получить бесплатные лекарства, — подытожил Ляшко.

Напомним, ранее мы уже писали о льготах на лекарственные препараты для военнослужащих.