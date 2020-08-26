Распались, но не до конца: в популярной группе «Время и стекло» могут появиться новые участники

Надя Дорофеева и Позитив, которые заявили о распаде своей группы ещё в марте этого года считают, что было бы глупо полностью закрывать такой успешный музыкальный проект.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «2popodcast«.

«Будет грустно, если наши песни умрут после нашего ухода. Ведь их же все так любят… Думаю, было бы не очень умно полностью закрывать такой музыкальный проект. Было бы круто, если бы его продолжили развивать. Если на наше место приду новые участники, то мы бы могли слушателям принять их», — отметила Дорофеева.

Поддержал такое мнение и Позитив: он поведал, что ещё никто не менял состав группы, где поют парень и девушка:

«Если Потап всё-таки сделает это, то станет неким первооткрывателем. Хотя я не очень верю, что поклонники смогут полностью принять новых солистов».

Напомним, ранее мы писали, что «Время и стекло» уходят со сцены.