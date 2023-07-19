В интервью «Нашему радио» звезда украинской сцены призналась, что еще в начале отношений с избранником они понимали, что узаконят их, информирует «НБН».

По словам Дорофеевой, ситуация с предложением была забавной, поскольку Кацурину пришлось сделать это дважды. Ресторатор решил предложить любимой пожениться во время поездки на скутере.

Из-за ветра, шума и шлема на голове знаменитость не услышала ни слова. Музыкант разнервничался, остановил скутер и поинтересовался, поняла ли Надя, что он предложил ей стать его женой. Певица сказала, что ничего не расслышала и Кацурин повторно сделал ей предложение.

Артистка добавила, что после свадьбы она не стала брать фамилию возлюбленного, заверив, что останется Дорофеевой на всю жизнь.

Напомним, бывший муж Дорофеевой Владимир Дантес рассказал, запись какой песни на «Фабрике звезд» закончилась для него госпитализацией.