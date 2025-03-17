Украинская певица в понедельник, 17 марта, вышла на связь в Stories и сообщила, что ей пришлось закрыть свою страницу в Instagram. По словам звезды, ее аккаунт стал жертвой ботов, пишет издание «НБН».

Дорофеева рассказала, что заметила странную активность на странице: внезапно на нее начало подписываться большое количество людей и под ее публикациями выросло количество комментариев. Артистка заметила среди новых читателей много пустых аккаунтов – ботов.

Знаменитости пришлось срочно закрывать страницу для новых подписчиков, чтобы остановить поток ботов и избежать блокировки аккаунта. Бывшая солистка группы «Время и Стекло» призвала коллег, которые сталкивались с атаками ботов, помочь ей, объяснив, что делать в такой ситуации.

Как сообщалось, бывший продюсер Дорофеевой, рэпер Потап не соглашается на развод с Настей Каменских. Блогер Богдан Беспалов заявил, что певица хочет официально разорвать отношения с мужем, что намеревалась сделать еще в 2023 году.