Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение ГПСУ, двум гражданам Российской Федерации, одна из которых – артистка Мария Гусарова запретили въезд на территорию нашей страны. Сотрудники пограничной службы выявили, а также привлекли к ответственности лиц, которые незаконно посещали временно захваченные незаконными вооруженными формированиями, поддерживаемыми Россией, территории Украины.

Известно, что мужчина и женщина прибыли в украинскую столицу рейсом из Турции. Однако во время оформления документов, пограничники выявили, что ранее эти граждане России нарушали порядок въезда на территории незаконно аннексированного Крыма. Кроме того, было установлено, что женщина – это российская певица Mary Gu, а мужчина – организатор выступления российских певцов.

В ГПСУ подчеркнули, что в связи с нарушением норм законодательства, которое действует на территории Украины, россиянам отказали в пересечении границы, а также запретили в дальнейшем, на протяжении трех лет посещать нашу страну.

В итоге артистка и другой мужчине вынуждено покинули Украину, отправившись в том направлении, откуда прибыли.

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