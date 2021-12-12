После финала второго сезона «Холостячки», главная героиня шоу Злата Огневич была замечена в одной компании с участниками двух сезонов реалити.

Соответствующую серию снимков показал Максим Тарапата, который боролся за сердце Златы Огневич в проекте, на своей странице в Instagram. На фото певица весело проводит время в компании мужчин-участников двух сезонов «Холостячки», пишет «НБН».

Подписчики Тарапаты узнали на фотографиях Александра Эллерта и Андрея Рыбака, которые стали фаворитами зрителей в первом сезоне шоу. Также рядом со Златой и Максимом появился Дмитрий Шевченко, финалист второго сезона проекта.

Участники шоу вместе с героиней после окончания проекта решили поставить юмористическую точку. Дружной компанией они собрались для съемок обзора финала шоу, который появился на YouTube-канале «Но это не точно».

Отметим, что отношения с Андреем Задворным, которому певица отдала предпочтение в финале, закончились для нее личной драмой. Артистка призналась, что она обратила внимание не на того мужчину и теперь жалеет об этом.

Напомним, Злата Огневич рассказала, как она лишила себя половины гонорара за выступления в новогоднюю ночь.