Певица Наталья Могилевская, которая активно следит за своей фигурой, раскрыла секрет, как есть на ночь и не поправляться.

Исполнительница призналась, что после выступления она испытывает чувство голода, однако часто концерты заканчиваются в позднее время, поэтому плотно поужинать у звезды нет возможности.

В то же время Могилевская призналась поклонникам, что не голодает перед сном, а утоляет аппетит, выпивая чашку ромашкового чая или съедая немного авокадо, информирует «НБН» со ссылкой на публикацию в Instagram звезды.

По словам артистки, ценный совет ей дала ее диетолог. Лайфхак специалиста оказался рабочим для певицы, поэтому он стал ее собственным правилом.

Могилевская после концерта пьет ромашковый чай, если ей все еще хочется кушать, она может съесть немного авокадо.

Исполнительница попросила подписчиков поделиться своими секретами, что можно «безболезненно» есть перед сном. Поклонницы Могилевской посоветовали ей вместо полноценного ужина поздно вечером выпить кефир или съесть немного сухофруктов. Один из комментаторов предложил скушать яичный белок.

Ранее Наталья Могилевская призналась, что однажды сделала дорогую покупку, о чем сейчас сожалеет. Певица раскаялась в том, что она когда-то купила шубу Fendi, подчеркнув, что ей жаль животных, которых убили ради изделия.