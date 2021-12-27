Об этом сообщает «НБН».

Известная украинская певица София Ротару снова выступила в России. На этот раз она приняла участие в программе «Новогодняя Ночь на «Первом». 30 лет спустя». Для съемок программы артисты примеряли образы 90-х годов прошлого века.

Легендарная артистка не стала делать исключения и тоже примеряла ретро-образ.

Соответствующие фото появились на фан-странице Софии Ротару в социальной сети Instagram.

На снимках певица позирует в блестящей блузе вишневого цвета, черной юбке и черной кожаной украшенной стразами куртке-косухе. Образ певица дополнила аксессуарами и перчатками без пальцев.

Однако внимание пользователей больше всего привлекла прическа знаменитой певицы. Стилисты сделали певице объемную укладку в стиле 90-х годов. Некоторые поклонники решили, что эта прическу не идет певице. Другие же и вовсе решили, что фото было сделано очень давно.

Фото — Instagram

«Это старое фото? Она одела или сняла парик?». «Зачем такое?». «Прическа не нравится». «Это парик», — решили некоторые пользователи.

Однако есть и немалая часть тех, кто одарили любимую артистку комплиментами. Они пишут, что Ротару в свои 74 года замечательно выглядит.

Ранее мы сообщали, что Софии Ротару не удалось скрыть выступления в России.